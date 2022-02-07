Фристайлистка Таталина стала третьей в квалификации и вышла в финал в биг-эйре

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла третье место в квалификации соревнований в дисциплине "биг-эйр" на Олимпийских играх в Пекине.

Победительницей стала представительница Канады Меган Олдем, показавшая результат 171,25 балла. Второй стала француженка Тесс Ледё (171,00). Таталина набрала 163,25 балла. Еще одна россиянка, Ксения Орлова, заняла 19-е место (114,75).

В финал прошли 12 лучших спортсменок по итогам квалификации. Финальные соревнования пройдут 8 февраля, старт запланирован на 05:00 мск.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.