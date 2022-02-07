Теннисистка Пэн Шуай сообщила, что провела личную встречу с президентом МОК Бахом

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Китайская теннисистка Пэн Шуай лично встретилась с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом на Играх в Китае. Об этом спортсменка сообщила газете L'Equipe.

Ранее Бах и Пэн Шуай провели разговор по видеосвязи, в ходе которого договорились о личной встрече во время пребывания президента МОК в Пекине.

"Во время субботнего ужина мы смогли многое обсудить и приятно обменяться мнениями. Он спросил меня, рассматриваю ли я возможность вернуться к соревнованиям, каковы мои планы, - сказала Пэн Шуай. - Я никуда не исчезала, просто мне написали очень много людей, мои друзья, в том числе из МОК, и ответить на такое количество сообщений было просто невозможно. Но с моими близкими друзьями я всегда оставалась в тесном контакте, я общалась с ними, отвечала на их электронные письма, я также общалась с Женской теннисной ассоциацией (WTA)".

"Я не говорила о принуждении к интимной связи. Я хотела бы прежде всего сказать, что чувства, спорт и политика - это три совершенно разные вещи. Мои сентиментальные проблемы, моя личная жизнь не должны быть связаны со спортом и политикой. И спорт не должен быть политизирован, потому что в большинстве случаев это равносильно отказу от олимпийского духа и противоречит воле спортивного мира и спортсменов", -добавила спортсменка.

Позднее МОК подтвердил факт встречи Баха и Пэн Шуай.

Ситуация с Пэн Шуай

2 ноября Пэн Шуай разместила на своей странице в китайской социальной сети "Вэйбо" сообщение, в котором обвинила высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. После этого комментарии на странице спортсменки были отключены, а сама страница перестала отображаться в поиске "Вэйбо" и "Байду". Несмотря на обсуждение этой темы в социальных сетях, китайские СМИ воздержались от публикаций о скандале.

Ситуация вокруг Пэн Шуай привлекла внимание международной общественности: об обеспокоенности за судьбу и безопасность спортсменки заявляли МИД Франции, Великобритании, Госдепартамент США, WTA, а также ряд всемирно известных теннисистов и других спортсменов.

21 ноября Пэн Шуай впервые за несколько недель появилась на публике - она приняла участие в церемонии открытия финала соревнований по теннису в Пекине. В тот же день у нее состоялся разговор с Бахом, в котором она сообщила, что находится в безопасности и предпочитает проводить время с семьей и близкими.

Пэн Шуай 36 лет, она является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Спортсменка выиграла 23 титула на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации, в том числе два турнира Большого шлема. В одиночном разряде на счету китаянки две победы на турнирах WTA.