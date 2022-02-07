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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпиаде

Камила Валиева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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