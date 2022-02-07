Фигурист Кацалапов заявил, что все российские спортсмены патриотичны и ценят родину

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены, выступающие на Олимпийских играх в Пекине, глубоко патриотичны и ценят свою родину. Такое мнение журналистам высказал фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной.

Сборная России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступает без флага и гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Наша страна выступает без флага уже не первый раз. Олимпийские игры уже были без флага. Но флаг, как говорят и все мои коллеги, он у нас внутри, мы глубоко патриотичны и очень ценим нашу родину", - сказал Кацалапов.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.