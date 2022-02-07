Сборная России поднялась на первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России после выступления фигуристов в командном турнире вышла на первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.
В понедельник сборная России по фигурному катанию завоевала золотые медали в командном турнире. Второе место заняла команда США, третьими стали спортсмены из Японии.
Всего в активе российских спортсменов две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Первое золото российской команде принес лыжник Александр Большунов в скиатлоне. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов в скиатлоне, бронзу выиграли фристайлистка Анастасия Смирнова в могуле и биатлонисты в смешанной эстафете.
Второе место в медальном зачете занимает сборная Норвегии (2-0-1), третье - команда Швеции (2-0-0). Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|2
|2
|2
|6
|2
|Норвегия
|2
|0
|1
|3
|3
|Швеция
|2
|0
|0
|2
|4
|Германия
|1
|1
|0
|2
|4
|Нидерланды
|1
|1
|0
|2
|6
|Япония
|1
|0
|2
|3
|7
|Словения
|1
|0
|1
|2
|7
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|9
|Китай
|1
|0
|0
|1
|9
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|11
|США
|0
|3
|0
|3
|12
|Австрия
|0
|2
|1
|3
|12
|Италия
|0
|2
|1
|3
|14
|Канада
|0
|1
|1
|2
|15
|Франция
|0
|1
|0
|1
|16
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|16
|Финяндия
|0
|0
|1
|1
|16
|Польша
|0
|0
|1
|1