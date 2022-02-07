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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России поднялась на первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине

В активе российской команды две золотые, две серебряные и три бронзовые медали
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России после выступления фигуристов в командном турнире вышла на первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

В понедельник сборная России по фигурному катанию завоевала золотые медали в командном турнире. Второе место заняла команда США, третьими стали спортсмены из Японии.

Всего в активе российских спортсменов две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Первое золото российской команде принес лыжник Александр Большунов в скиатлоне. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов в скиатлоне, бронзу выиграли фристайлистка Анастасия Смирнова в могуле и биатлонисты в смешанной эстафете.

Второе место в медальном зачете занимает сборная Норвегии (2-0-1), третье - команда Швеции (2-0-0). Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия2226
2Норвегия2013
3Швеция2002
4Германия1102
4Нидерланды1102
6Япония1023
7Словения1012
7Австралия1012
9Китай1001
9Новая Зеландия1001
11США0303
12Австрия0213
12Италия0213
14Канада0112
15Франция0101
16Венгрия0011
16Финяндия0011
16Польша0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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