Скелетонистка Канакина заявила, что удивлена быстрым секундам китаянок на тренировках

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Скелетонистка Юлия Канакина, показавшая лучшее время среди россиянок в обоих предолимпийским тренировочных заездах, удивлена высоким результатам китайских соперниц. Об этом она рассказала ТАСС.

В первом официальном тренировочном заезде Канакина показала восьмой результат, ее соотечественницы Елена Никитина и Алина Тарарыченкова - 10-й и 19-й соответственно. Во втором заезде Канакина была 10-й, Никитина - 16-й, Тарарыченкова - 12-й. Китаянка Чжао Дань в первом заезде была седьмой, во втором - первой, Ли Юйси в стартовой попытке показала 14-е время, во второй - пятое.

"После первых тренировок не нужно делать никаких глобальных выводов, те же немки на один тренировочный заезд могут поставить что-то очень быстрое, а на следующий - обычные коньки, - сказала Канакина. - Что касается китаянок, то они едут на технике своего тренера Вилли Шнайдера, который раньше с нами работал. Поэтому все у них в порядке, но я вообще удивлена, что они так быстро едут. У команды Китая здесь было очень много наката, но надо подождать соревнований, сумеют ли хозяйки справиться с волнением".

"Небольшая тревога за результат после первых тренировок, конечно, присутствует, - призналась собеседница ТАСС. - Но у меня остается еще очень большой запас по трассе, первую половину я, слава богу, очень хорошо еду, но на второй ошибаюсь, и достаточно грубо. И как только я буду выруливать без ошибок, все будет хорошо".

Третья и четвертая официальные тренировки в женском скелетоне запланированы на 8 февраля, пятая и шестая - на 9 февраля. 11 и 12 февраля состоятся олимпийские соревнования, в которых по итогам четырех заездов будет определены обладатели медалей Игр-2022.

"У меня нет никакого уныния после первых тренировок, я знаю, что у меня инвентарь едет. Что я еду. Просто сейчас все дело в ошибках, которые я допускаю в середине трассы. Но у меня через раз получается проезжать и без них", - заключила 26-летняя Канакина, в текущем сезоне дважды добиравшаяся до призовых мест на этапах Кубка мира (серебро в латвийской Сигулде и бронза в германском Альтенберге).