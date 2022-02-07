Горнолыжника Швайгера унесли на носилках после падения в финале Игр в скоростном спуске

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Немецкий горнолыжник Доминик Швайгер не смог самостоятельно покинуть трассу во время финальных соревнований по скоростному спуску на Олимпийских играх в Пекине.

Финальные заезды по скоростному спуску должны были состояться в воскресенье, но были перенесены из-за сильного ветра. Представителей России в финале нет.

Швайгер получил травму, когда выполнил свою попытку прохождения трассы. Чтобы покинуть склон, 30-летнему спортсмену потребовались носилки.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.