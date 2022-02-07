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Олимпиада-2022 в Пекине

Коган: российские фигуристы испытывают потрясающие ощущения от победы в командном турнире

Соревнования завершились во вторник

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию испытывает потрясающие ощущения от победы в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, несмотря на сложности, связанные с коронавирусными ограничениями. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

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В понедельник сборная России во второй раз в истории стала победителем командного турнира на Олимпиаде. Впервые это удалось сделать на Играх в Сочи в 2014 году.

"Мы счастливы получить вновь золотую медаль в командных соревнованиях, спустя восемь лет после Олимпиады в Сочи, - сказал Коган. - Тогда у нас были прекрасные ощущения, и здесь они потрясающие с учетом сложной ситуации во время пандемии. Поздравляем всех спортсменов сборной страны".

Сборная России лидирует в командном зачете Олимпиады в Пекине, завоевав две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Второе место в медальном зачете занимают норвежцы (2-0-1), третье - шведы (2-0-0). Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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