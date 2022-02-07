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Олимпиада-2022 в Пекине

Горшков: российские фигуристы сделали все возможное для выигрыша командного турнира

Россияне заняли первое место в соревнованиях
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены и тренеры приложили максимально возможные усилия для выигрыша командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Таким мнением с ТАСС по телефону поделился президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

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"Конечно же, мы все очень рады, огромная благодарность нашим спортсменам и, конечно, их тренерам, которые постарались сделать все возможное для того, чтобы это золото в командных соревнованиях было российским. Каждый максимально внес свою лепту. Хоть и были сложности, но тем не менее победа убедительная", - сказал Горшков.

Сборная России выступала в командном турнире Олимпиады без замен. В мужском одиночном катании команду представлял Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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