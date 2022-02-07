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Олимпиада-2022 в Пекине

Первые российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в Пекине, вернулись на родину

В Россию прилетели фристайлисты, выступавшие в могуле

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Первые российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Пекине, вернулись на родину. Самолет с олимпийцами приземлился в аэропорту Красноярска в 11:54 по местному времени (7:54 мск).

В Россию вернулись фристайлисты, выступавшие в могуле. С командой не полетела только бронзовый призер Олимпиады Анастасия Смирнова, которая задержится в Пекине для участия в церемонии награждения.

В состав олимпийской сборной России по фристайлу в дисциплине "могул" входили Никита Новицкий, Никита Андреев, Виктория Лазаренко, Смирнова, Анастасия Первушина и Полина Чудинова.

Прилетел в понедельник в Красноярск и нападающий сборной России по хоккею Андрей Кузьменко, который не смог претендовать на участие в Олимпиаде из-за травмы.

Игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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