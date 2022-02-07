Мужская сборная России по хоккею до Олимпиады не проведет ни одного контрольного матча

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты до старта олимпийского турнира не проведут ни одного контрольного матча. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук.

Россияне должны были сыграть 5 февраля с командой Латвии, но матч был отменен из-за ряда положительных результатов тестов на коронавирус у латвийцев. Ранее сообщалось, что сборная России пыталась договориться о контрольной игре с другой командой.

"Ни одного выставочного матча до Олимпиады у сборной России не будет", - сказал Ковальчук.

Мужской олимпийский хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).