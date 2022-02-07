{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Мужская сборная России по хоккею до Олимпиады не проведет ни одного контрольного матча

5 февраля российская сборная должна была сыграть с командой Латвии

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты до старта олимпийского турнира не проведут ни одного контрольного матча. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук.

Россияне должны были сыграть 5 февраля с командой Латвии, но матч был отменен из-за ряда положительных результатов тестов на коронавирус у латвийцев. Ранее сообщалось, что сборная России пыталась договориться о контрольной игре с другой командой.

"Ни одного выставочного матча до Олимпиады у сборной России не будет", - сказал Ковальчук.

Мужской олимпийский хоккейный турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Интервью
Федор Емельяненко: мне было бы интересно провести бой с Вердумом
Федор Емельяненко — о последнем поединке в карьере, об отношении к поп-ММА и о выступлении Валентина Молдавского
Федор Емельяненко: мне было бы интересно провести бой с Вердумом
Читать полностью