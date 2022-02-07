Когуашвили: борцы Власов и Чехиркин катком прошлись по соперникам на чемпионате России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов в новом для себя неолимпийском весе до 82 кг уверенно выиграл чемпионат России в Суздале. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили, подводя итоги турнира.

Власов одолел четверых своих соперников на пути к финалу с общим счетом 37:0. Его соперник по финалу, чемпион мира и участник Олимпиады в Токио Александр Чехиркин, был снят с решающей схватки врачом.

"Лидеры веса до 82 кг Адлан Акиев и Шамиль Ожаев пропустили турнир из-за болезни, в их отсутствие Власов и Чехиркин катком прошлись по соперникам. На чемпионат Европы будем планировать Власова в весе до 82 кг, а дальше посмотрим. Не исключаю, что к чемпионату мира мы его, как действующего чемпиона мира, будем рассматривать и в привычном весе до 77 кг. Посмотрим, какие будут результаты по итогам чемпионата Европы в этих категориях", - сказал Когуашвили.

"Чехиркин поедет на чемпионат Европы, но уже в другом статусе - тренером сборной России. Большое ему спасибо за то, что дал в Суздале конкуренцию. Одно его присутствие в сетке поддерживало статус соревнований", - добавил главный тренер национальной команды.

Чемпионами России в других весовых категориях стали Довуджон Тошев (в весовой категории до 55 кг), Сергей Емелин (до 60 кг), Ибрагим Лабазанов (до 63 кг), Адам Гаужаев (до 67 кг), Магомед Ярбилов (до 72 кг), Абуязид Манцигов (до 77 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг), Артур Саргсян (до 97 кг) и Курбан Нажмудинов (до 130 кг).