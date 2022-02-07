Федор Емельяненко выразил недовольством судьями на турнире Bellator

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко выразил недовольство решением судей в поединке за титул чемпиона Bellator между россиянином Валентином Молдавским и американцем Райаном Бейдером. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

Молдавский, являющийся членом команды Fedor Team, проиграл Бейдеру единогласным решением судей 29 января. Бой в качестве судей обслуживали Эрик Колон, Крис Ли и Рон Маккарти.

"Такое решение было неприятным, но ожидаемым, мы с Валентином проговаривали этот момент, - сказал Емельяненко. - Когда Вадим Немков бился с Бейдером, то в первом раунде он его "раскатал", но по оценкам судей тот раунд проиграл. Понятно было, что нужно побеждать уверенно, желательно досрочно, ведь Бейдер бился дома. Когда я вошел в клетку, Валя был уверен, что победил, и я был уверен, что как минимум три раунда он выиграл".

"Но я понимал, что Райан Бейдер находится дома, поэтому ожидать победы нам не стоит, - продолжил собеседник агентства. - Не думаю, что "ограбили", просто неприятно, и нужно сделать выводы. Тем и ценно быть не домашним чемпионом, а побеждать соперников на их территории. Валя немного неправильно начал свой поединок, не совсем так, как мы планировали и хотели, но даже с таким началом, я думаю, что он победил".