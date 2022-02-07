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ММА

Федор Емельяненко предположил, что Бейдер избегает реванша с ним

Россиянин уступил Райану Бейдеру в 2019 году

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко предположил, что чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер избегает реванша с ним. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

Емельяненко проиграл Бейдеру в финале Гран-при Bellator в 2019 году. Бейдер 29 января единогласным решением судей победил члена команды Fedor Team Валентина Молдавского.

"Я готов и давно об этом говорю, - сказал Емельяненко. - Мы уже обсуждали это после боя против Тимоти Джонсона, проговаривали. Понятно, что Bellator также хочет зайти во Францию, и бой Бейдер - Конго для организации важен. Но при этом Бейдер тоже говорит про дополнительные условия для себя по бою со мной, хотя и говорит, что готов".

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