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ММА

Федор Емельяненко рассказал о знакомстве с бойцом UFC Порье

Россиянин назвал американского бойца очень хорошим молодым человеком

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о хороших впечатлениях после знакомства с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастином Порье. Об этом Емельяненко сообщил в интервью ТАСС.

Емельяненко и Порье встретились на турнире Bellator, который прошел 29 января в Финиксе (штат Аризона, США).

"Очень уважительный, хороший молодой человек. Мы перекинулись парой фраз, пообщались, сфотографировались", - сказал Емельяненко.

Порье является бывшим временным чемпионом UFC в легком весе. В 2019 году на турнире UFC 242 Порье проиграл Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом.

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