Федор Емельяненко заявил о желании провести бой против Вердума

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в последнем поединке в карьере может провести реванш против бразильца Фабрисио Вердума. Об этом Емельяненко рассказал в интервью ТАСС.

Емельяненко планирует провести последний бой в карьере в Москве летом нынешнего года. В настоящий момент дата и арена проведения турнира не определены.

"Мне интересно выступить против Вердума, против Жуниора Дос Сантоса. Посмотрим, что будет предлагать Bellator", - сказал Емельяненко.

Вердум в настоящий момент является бойцом организации PFL. Первый поединок между бойцами прошел в 2010 году в организации Strikeforce, тогда Емельяненко проиграл болевым приемом.