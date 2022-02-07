Федор Емельяненко заявил, что не планирует выступать в "поп-ММА"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стия (ММА) Федор Емельяненко не планирует выступать в боях "поп-ММА". Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

"Поп-ММА" - это бои по смешанным единоборствам, а также кулачным боям, трансляции которых проходят на интернет-платформах. В поединках участвуют не только профессиональные спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса, блогеры и не имеющие спортивного опыта люди.

"Нет, ни мне, ни ребятам не предлагали. Но мне не интересны такие бои, я категорически против. Видно, что сейчас новая волна, все это на подъеме", - сказал Емельяненко.