Алек Болдуин: фигуристка Валиева подарила миру душераздирающую красоту на Олимпиаде

ТАСС, 7 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева прокатами на Олимпийских играх в Пекине подарила душераздирающую красоту для всего мира. Такое мнение высказал американский актер Алек Болдуин, комментарий которого в своем аккаунте в Instagram приводит тренер Валиевой Этери Тутберидзе.

Валиева в рамках командного турнира заняла первое место в короткой и произвольной программах. Сборная России заняла первое место в командном турнире, американцы стали вторыми.

"Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены [и артисты] вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись", - написал Болдуин.

"Посвятить свою [в случае Валиевой пока маленькую] жизнь этому искусству. Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок - душераздирающую красоту для этого мира", - добавил он.

Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Валиева представляет центр спорта и образования "Самбо-70".