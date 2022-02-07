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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккейный матч женских сборных России и Канады проходит в масках с согласия команд

Игры стартовала на час позже из-за отказа канадских хоккеисток выходить на лед
Нападающий женской сборной России по хоккею Ландыш Фаляхова и форвард команды Канады Брианна Дженнер Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Нападающий женской сборной России по хоккею Ландыш Фаляхова и форвард команды Канады Брианна Дженнер
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Участники хоккейного матча олимпийского турнира в Пекине между женскими сборными России и Канады играют в медицинских масках с согласия обеих команд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Игра должна была начаться в 07:10 мск, но стартовала на час позже, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед. По информации канадского телеканала Си-би-си, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Обе команды играют в масках.

"Сегодня произошла задержка в начале матча между женской сборной ОКР и канадской командой. В соответствии с обсуждениями между двумя командами обе согласились, что будут в масках", - рассказали в пресс-службе.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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