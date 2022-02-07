{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Российские хоккеистки вышли на третий период матча с канадками без медицинских масок

Первые два периода все участники матча провели в масках
Хоккеистки сборной России Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Хоккеистки сборной России
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Игроки женской сборной России по хоккею и судьи вышли на третий период матча олимпийского турнира с канадками без медицинских масок.

Начало матча было перенесено на час, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед. По информации канадского телеканала Си-би-си, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в масках.

После второго периода россиянки уступали со счетом 1:4, в начале третьей 20-минутки канадки забросили еще две шайбы.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Матыцин: российские фигуристы доставили огромную радость миллионам болельщиков
В понедельник сборная России одержала победу в командном турнире на Олимпийских играх
Читать полностью