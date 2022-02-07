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Олимпиада-2022 в Пекине

Шипачев: в медицинских масках тяжело ходить и бегать, играть в них не пробовали

Первые два периода матча между женскими сборными России и Канады спортсмены провели в медицинских масках

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачев подчеркнул, что в медицинской маске ему тяжело ходить и бегать. Об этом он рассказал журналистам.

Женские сборные России и Канады в этот момент проводят на Олимпиаде матч группового этапа. Из-за требований канадок проверить результаты ПЦР-тестов сборной России матч начался на час позже, при этом хоккеистки обеих команд играли два периода в масках. На третий период россиянки вышли без масок.

"В масках тяжело ходить, бегать тем более. Насколько хорошо в них играть, я не знаю, не пробовал", - сказал Шипачев.

Первый матч олимпийского турнира российские хоккеисты проведут 9 февраля против команды Швейцарии.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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