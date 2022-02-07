Плющев: канадские хоккеистки из-за демарша с масками должны были получить "технарь"

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Женская сборная Канады по хоккею должна была получить техническое поражение от российской команды на зимней Олимпиаде в Пекине из-за демарша, связанного с готовностью результатов ПЦР-тестов и медицинских масок. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер мужской национальной команды Владимир Плющев.

Начало матча между сборными России и Канады на женском хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине было перенесено на час, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед. По информации канадского телеканала CBC, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в масках.

"Начнем с того, что организаторы турнира нарушили свой собственный регламент, который был определен до начала Олимпийских игр, - сказал Плющев. - Там были оговорены все нюансы, связанные с пандемией. Почему в этой ситуации делает демарш сборная Канады?! Судейский корпус IIHF (Международной федерации хоккея на льду - прим. ТАСС), а, по-моему, он обслуживает эти матчи, просто должен был записать "баранку" канадкам".

"Есть регламент и его надо выполнять. А то, что канадки что-то потребовали дополнительно - это полная глупость, организаторы должны были разъяснить им эту ситуацию и не доводить дело до абсурда", - добавил собеседник агентства.

Встреча между женскими сборными России и Канады завершилась победой североамериканок со счетом 6:1. В следующем матче олимпийского турнира россиянки 8 февраля сыграют с командой Финляндии. Канадки в этот же день встретятся со сборной США.