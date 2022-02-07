Плющев назвал нонсенсом проведение хоккейного матча на Олимпиаде в медицинских масках

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Проведение матча женских сборных России и Канады по хоккею на зимних Олимпийских играх в медицинских масках является нонсенсом. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер мужской национальной команды Владимир Плющев.

Начало матча между сборными России и Канады на женском хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине было перенесено на час, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед. По информации канадского телеканала CBC, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в масках.

"Хоккей - очень интенсивная игра, маски мешают, в них тяжело дышать, - сказал Плющев. - То есть, организм не получает в должной мере кислород, который необходим. Маски иногда используются в тренировках для создания определенных трудностей, что заставляет организм работать на максимальных оборотах. Но это тренировка, а не игра".

"То, что есть сейчас - это нонсенс! Здесь больше всего вопросов к организаторам", - добавил собеседник агентства.

Встреча между женскими сборными России и Канады завершилась победой североамериканок со счетом 6:1. В следующем матче олимпийского турнира россиянки 8 февраля сыграют с командой Финляндии. Канадки в этот же день встретятся со сборной США.