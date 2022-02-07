Шведская горнолыжница Хектор завоевала золото Олимпиады в гигантском слаломе

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Шведская горнолыжница Сара Хектор заняла первое место в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине.
Второе место заняла представительница Италии Федерика Бриньоне, третьей стала швейцарка Лара Гут. Россиянки Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова и Полина Мельникова не смогли пробиться во вторую попытку соревнований.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Швеция
|3
|0
|0
|3
|2
|Россия
|2
|2
|2
|6
|3
|Норвегия
|2
|0
|1
|3
|4
|Канада
|1
|1
|2
|4
|5
|Германия
|1
|1
|0
|2
|5
|Нидерланды
|1
|1
|0
|2
|5
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Япония
|1
|0
|2
|3
|9
|Словения
|1
|0
|1
|2
|9
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|9
|Швейцария
|1
|0
|1
|2
|12
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|13
|Италия
|0
|3
|1
|4
|14
|США
|0
|3
|0
|3
|15
|Австрия
|0
|2
|2
|4
|16
|Франция
|0
|2
|0
|2
|17
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|17
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|17
|Польша
|0
|0
|1
|1