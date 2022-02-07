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Олимпиада-2022 в Пекине

Шведская горнолыжница Хектор завоевала золото Олимпиады в гигантском слаломе

Второй стала представительница Италии Федерика Бриньоне, третьей - швейцарка Лара Гут
Сара Хектор EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Сара Хектор
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Шведская горнолыжница Сара Хектор заняла первое место в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине.

Второе место заняла представительница Италии Федерика Бриньоне, третьей стала швейцарка Лара Гут. Россиянки Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова и Полина Мельникова не смогли пробиться во вторую попытку соревнований.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швеция3003
2Россия2226
3Норвегия2013
4Канада1124
5Германия1102
5Нидерланды1102
5Китай1102
8Япония1023
9Словения1012
9Австралия1012
9Швейцария1012
12Новая Зеландия1001
13Италия0314
14США0303
15Австрия0224
16Франция0202
17Венгрия0011
17Финляндия0011
17Польша0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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