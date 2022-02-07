Шведская горнолыжница Хектор завоевала золото Олимпиады в гигантском слаломе

Олимпиада-2022 в Пекине

В женской сборной России по хоккею не знали об изменении регламента тестирования на ковид

Ранее СМИ сообщали, что Международная федерация хоккея в одностороннем порядке поменяла регламент сдачи тестов перед матчем россиянок с канадками

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