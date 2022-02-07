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Олимпиада-2022 в Пекине

Тесты на коронавирус трех хоккеисток сборной России дали положительный результат

В понедельник россиянки проиграли команде Канады в матче группового этапа на Играх в Пекине, первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках
Нападающий женской сборной России по хоккею Виктория Кулишова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Нападающий женской сборной России по хоккею Виктория Кулишова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус российских хоккеисток Виктории Кулишовой, Ангелины Гончаренко и Елены Дергачевой дали положительный результат. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.

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"Дергачева, к сожалению, попала в ковид-протокол, - сказал Бобарико. - Еще Вика Кулишова и сегодня рецидив у Ангелины Гончаренко, у всех трех положительный тест".

В понедельник сборная России проиграла команде Канады (1:6) в матче группового этапа олимпийского турнира. Начало игры было перенесено на час, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед. По информации канадского телеканала Си-би-си, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в масках.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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