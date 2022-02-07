Тесты на коронавирус трех хоккеисток сборной России дали положительный результат

"Дергачева, к сожалению, попала в ковид-протокол, - сказал Бобарико. - Еще Вика Кулишова и сегодня рецидив у Ангелины Гончаренко, у всех трех положительный тест".

В понедельник сборная России проиграла команде Канады (1:6) в матче группового этапа олимпийского турнира. Начало игры было перенесено на час, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед. По информации канадского телеканала Си-би-си, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в масках.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.