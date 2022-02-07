Бобарико: вопрос о техническом поражении канадкам в игре с россиянками не обсуждался

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Вопрос о том, чтобы присудить женской сборной Канады по хоккею техническое поражение в матче олимпийского турнира против россиянок, не обсуждался. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Евгений Бобарико.

Начало матча между командами было перенесено на час, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед. По информации канадского телеканала CBC, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в масках.

"Вопрос с техническим поражением канадкам не обсуждался. Мы уважаем соперника и ждали бы до последнего, чтобы провести этот матч. В наше время нужно выявлять победителя по спортивному принципу. Мы в любой ситуации - через два часа или сколько бы ни сказали - провели бы этот матч", - сказал Бобарико.

Встреча завершилась победой сборной Канады со счетом 6:1.