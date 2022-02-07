В женской сборной России по хоккею не знали об изменении регламента тестирования на ковид

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Женскую сборную России по хоккею не уведомили об изменении регламента по ковид-тестированию на Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам рассказал главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.

Ранее телеканал "Матч ТВ" сообщил, что Международная федерация хоккея (IIHF) в одностороннем порядке поменяла регламент сдачи тестов на коронавирус перед матчем сборных России и Канады на групповом этапе олимпийского турнира.

"Мы, наверное, единственная команда, которая и так сдает тесты утром и вечером, - сказал Бобарико. - У нас никакой информации [по решению Международной федерации хоккея об изменении регламента] нет. Мы вчера вечером сдали [тесты на коронавирус], с утра сдали, спокойно поехали на игру, а дальше уже пусть комментируют более квалифицированные люди. В восемь утра сдавали тесты".

"Мы ждали тестов - и наших, и канадских. После второго периода, когда пришли тесты, нам разрешили играть без масок", - добавил тренер.

В понедельник сборная России проиграла команде Канады (1:6) в матче группового этапа олимпийского турнира. Начало игры было перенесено на час, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед. По информации канадского телеканала CBC, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в масках.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.