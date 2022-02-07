Сырцев: россиянка Гредзен бросала хоккей из-за насмешек в команде мальчиков

БАРНАУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Вратарь женской сборной России по хоккею Дарья Гредзен начинала карьеру единственной девочкой в мужской команде и бросала хоккей на время из-за их насмешек. Об этом ТАСС рассказал первый тренер 17-летней спортсменки в хоккейной школе Алтайского края Евгений Сырцев.

"Ко мне в команду в 2009 году Даша пришла вместе со своим братом-погодкой Гришей. Она начинала полевым игроком, была единственной девочкой у нас в хоккее, все удивлялись. Они над ней подтрунивали, что она единственная девочка в команде, она перестала ходить на тренировки, возможно, обиделась. Но с братом все равно приходила на занятия - ей одной дома не хотелось сидеть. Потом она попросилась с нами в спортзале бегать, я ее поддержал. Она играла с нами в футбол, баскетбол. У нас была проблема с вратарями, их почти не было, я предложил ей попробовать встать в ворота", - рассказал Сырцев.

По словам тренера, девочке выдали стандартную форму, в которой ей было неудобно играть, так как Даша - праворукий вратарь, перчатку с ловушкой она сразу держала в правой руке.

"Стандартная форма предполагает ловушку в левой руке. Но ей так было неудобно. Была проблема с поиском перчатки с ловушкой в правой руке, пришлось заказывать из-за границы. После этого она стала играть и у нее начало получаться, она стала нашим основным вратарем. Ей до сих пор так удобно играть, она ловушку держит в правой руке, что для вратаря является нестандартным. Я сразу понимал, что у нее большое будущее и она будущий игрок сборной России. Мои слова подтвердились, хотя никто и представить этого не мог, все крутили пальцем у виска - "девочка в команде мальчиков", - отметил Сырцев.

Тренер подчеркнул, что смотрит все выступления своей подопечной, они общаются и он горячо ее поддерживает. По словам Сырцева, у Даши сильный характер, она очень трудолюбивая и работоспособная, что, по его мнению, и позволило ей добиться выдающихся успехов. В Женской хоккейной лиге Гредзен выступает за клуб "Бирюса".

На Играх в Пекине Грезден провела 3 матча. В матче с командой США россиянка вышла на лед в третьем периоде и успела отразить 19 бросков. Матч с командой Канады (1:6) Гредзен начала основным голкипером, но была заменена после четырех пропущенных шайб. Сборная России набрала три очка после трех матчей олимпийского турнира и занимает третье место в группе А. Канадки с девятью очками возглавляют турнирную таблицу.