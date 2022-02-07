В "Автомобилисте" заявили о несправедливости предложения КХЛ досрочно завершить чемпионат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" назвал предложение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о досрочном завершении регулярного чемпионата несправедливым и ущемляющим интересы команд. Заявление клуба опубликовано на официальном сайте команды.

5 февраля руководство КХЛ подтвердило, что намерено досрочно завершить регулярный чемпионат из-за коронавируса, и предложило начать плей-офф 1 марта. Лига предлагает определить участников плей-офф нынешнего сезона по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

"ХК "Автомобилист" считает решение об остановке регулярного чемпионата КХЛ несправедливым, противоречащим спортивному принципу, ущемляющим интересы команд - участниц турнира, которые прилагали большие усилия для достижения цели попадания в плей-офф. Данное решение, помимо своей неспортивности, наносит большой урон коммерческим интересам всех без исключения клубов лиги, лишая их возможности в полном объеме выполнить взятые обязательства перед болельщиками и деловыми партнерами, инвестирующими серьезные средства в развитие отечественного хоккея", - говорится в сообщении.

В "Автомобилисте" добавили, что "единственным по-настоящему спортивным способом выяснения уровня команд" мог стать только формат плей-ин, который клуб предлагал на онлайн-совещании руководства КХЛ с руководителями всех клубов 11 января. Сейчас же определить участников плей-офф невозможно, потому что все команды-претенденты имели разные календари с разным количеством матчей, пояснили в клубе.

При этом клуб заявил, что отдает себе отчет в том, что не смог показать надлежащего уровня хоккея, и попросил прощения у болельщиков.

С начала января КХЛ из-за вспышки коронавируса перенесла более 50 матчей регулярного чемпионата. Изначально планировалось, что перенесенные матчи будут сыграны в олимпийскую паузу, однако 28 января руководство лиги приняло решение не проводить игры во время Олимпиады. "Автомобилист" занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. После 45 игр екатеринбуржцы набрали 42 очка, от восьмого места, дающего право сыграть в плей-офф КХЛ, команду отделяют 6 очков.