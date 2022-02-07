Путин направил приветствие участникам турнира St. Petersburg Ladies Trophy

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организатором и гостям Международного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy, стартовавшего в Санкт-Петербурге.

"Эти авторитетные состязания вновь собирают на кортах знаменитой "Сибур-Арены" сильнейших, прославленных теннисисток из разных стран мира. Зрелищные, напряженные поединки, мастерство участниц, их волевой настрой по праву стали визитной карточкой турнира, который активно развивается, ежегодно подтверждает свою популярность у зрителей", - говорится в послании главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Путин отметил, что такие яркие спортивные праздники способствуют приобщению к здоровому образу жизни все большего числа людей, в особенности молодежи. Он пожелал участницам соревнований успешных выступлений и заслуженных побед, а гостям - незабываемых впечатлений.

Турнир Женской теннисной ассоциации St. Petersburg Ladies Trophy стартовал 7 февраля. В субботу прошла жеребьевка основной сетки соревнований. Эти состязания проводится с 2003 года, с 2016 года турнир относятся к категории WTA 500. Его призовой фонд в 2022 году превышает $703 тыс., что на $138 тыс. больше, чем годом ранее.