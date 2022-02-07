Жамнов: тренеры сборной России по хоккею до конца рассчитывали на Кузьменко на Олимпиаде

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею до конца рассчитывал на нападающего Андрея Кузьменко. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

В воскресенье было объявлено, что форвард СКА покинет команду по причине различных микротравм.

"У нас есть доктора, которые докладывают каждое утро по его состоянию, и решение было принято не одним днем. У него есть микротравмы, из-за которых он пропускал тренировки в Новогорске, и здесь та же история - это продолжалось каждый день. Поэтому было принято с докторами такое решение, чтобы он вернулся в расположение своей команды. Они не позволяли ему проводить тренировочный процесс в полном объеме", - сказал Жамнов.

"До конца мы рассматривали его как одного из игроков, из 25 человек, он нам подходил. Рассчитывали на него до конца, никто не списывал его со счетов. Решение по нему приняли вчера", - добавил главный тренер сборной.