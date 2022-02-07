Фетисов рад, что хоккейный матч между канадками и россиянками не был отменен

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Хоккейный матч между женскими сборными России и Канады в рамках олимпийского группового турнира состоялся в единственно возможных условиях в период пандемии и сложностей с тестами на коронавирус, что лучше отмены игры. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Начало матча между сборными России и Канады на женском хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине было перенесено на час, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед. По информации канадского телеканала CBC, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в масках.

"Думаю, играть в масках неприятно и неудобно. Но что поделать? В таком мире мы сейчас живем, никто не хочет заразиться. Такое было принять решение, лучше играть так, чем не играть вообще", - сказал Фетисов.

"Думаю, вопросы по тестам на коронавирус нужно задавать организационному комитету. Если было принято решение играть в масках, значит кто-то что-то недосмотрел", - добавил собеседник агентства.

Встреча между женскими сборными России и Канады завершилась победой североамериканок со счетом 6:1. В следующем матче олимпийского турнира россиянки 8 февраля сыграют с командой Финляндии. Канадки в этот же день встретятся со сборной США.