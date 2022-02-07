{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Бобарико: претензий к российским хоккеисткам после матча с канадками на Олимпиаде нет

В понедельник сборная России проиграла команде Канады со счетом 1:6 в матче группового этапа на Играх в Пекине

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по хоккею разберет матч олимпийского турнира против канадок, однако претензий к игрокам команды не имеет. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Евгений Бобарико.

На эту тему
Женская сборная России по хоккею проиграла канадкам в матче олимпийского турнира
Женская сборная России по хоккею проиграла канадкам в матче олимпийского турнира

В понедельник сборная России проиграла команде Канады (1:6) в матче группового этапа олимпийского турнира. Начало игры было перенесено на час, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед. По информации канадского телеканала CBC, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в них.

"Мы разберем эту игру. Претензий ни к кому из игроков нет", - сказал Бобарико.

По его словам, быстрые голы в начале матча немного повлияли на игру российских хоккеисток. "Но ничего страшного, двигаемся дальше. Будем готовиться к завтрашней игре со сборной Финляндии", - добавил главный тренер.

Специалист подчеркнул, что игра в масках была единственной возможностью провести матч. "Был один вариант - выйти в масках. Мы, конечно же, согласились", - добавил он.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
СМИ: тест канадской хоккеистки перед матчем с россиянками показал сомнительный результат
Эмили Кларк была отправлена в раздевалку в середине разминки
Читать полностью