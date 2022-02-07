Бобарико: претензий к российским хоккеисткам после матча с канадками на Олимпиаде нет

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по хоккею разберет матч олимпийского турнира против канадок, однако претензий к игрокам команды не имеет. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Евгений Бобарико.

В понедельник сборная России проиграла команде Канады (1:6) в матче группового этапа олимпийского турнира. Начало игры было перенесено на час, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед. По информации канадского телеканала CBC, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в них.

"Мы разберем эту игру. Претензий ни к кому из игроков нет", - сказал Бобарико.

По его словам, быстрые голы в начале матча немного повлияли на игру российских хоккеисток. "Но ничего страшного, двигаемся дальше. Будем готовиться к завтрашней игре со сборной Финляндии", - добавил главный тренер.

Специалист подчеркнул, что игра в масках была единственной возможностью провести матч. "Был один вариант - выйти в масках. Мы, конечно же, согласились", - добавил он.