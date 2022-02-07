Жамнов надеется, что сборная России избежит ситуации, в которой оказались хоккеистки

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Жамнов выразил надежду, что его команда избежит ситуации, в которой оказалась женская национальная команда в матче олимпийского турнира с канадками. Об этом он рассказал журналистам.

В понедельник сборная России проиграла команде Канады (1:6) в матче группового этапа олимпийского турнира. Начало игры было перенесено на час, так как результаты тестов игроков на коронавирус не были получены своевременно. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в них.

"По себе знаю, что в спортзале в маске тяжело, а как в ней играть, я не знаю. Надеюсь, что с нашей командой такого не произойдет. Нам дается вся информация, врачи следят", - сказал Жамнов.

Специалист подтвердил, что состав основной заявки команды на турнир до матча со швейцарцами останется неизменным. "К запасным ребятам претензий нет, а что будет дальше, зависит не от нас. Сами видели, что случилось в матче женской команды", - подчеркнул он.

По словам тренера, в первом звене в матче со швейцарцами сыграют Никита Гусев, Вадим Шипачев и Михаил Григоренко. Сборная России первый матч на Олимпиаде проведет со швейцарцами 9 февраля.