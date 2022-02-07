СМИ: тест канадской хоккеистки перед матчем с россиянками показал сомнительный результат

ТАСС, 7 февраля. Тест на коронавирус канадской хоккеистки Эмили Кларк дал сомнительный результат перед матчем со сборной России на Олимпиаде в Пекине. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала Би-би-си Сет Беннетт.

Хоккеистка была отправлена в раздевалку тренерским штабом в середине разминки.

Начало матча было отложено на час. Как сообщила Федерация хоккея России, обе команды заблаговременно сдали тесты утром в день игры. Однако к назначенному времени начала матча (12:10) данные из лаборатории не поступили.

Результаты тестов пришли во втором периоде. Все они показали отрицательный результат. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в медицинских масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в масках.

Встреча завершилась победой сборной Канады со счетом 6:1.