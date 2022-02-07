Скелетонист Рукосуев заявил, что на Олимпиаде будет выступать за себя и за Трегубова

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российский скелетонист Евгений Рукосуев, заменивший в составе олимпийской команды заразившегося коронавирусом призера Игр-2018 Никиту Трегубова, намерен выступать в Пекине как за себя, так и за выбывшего из строя более опытного товарища по сборной. Об этом Рукосуев рассказал ТАСС.

Трегубов был исключен из состава олимпийской команды России по скелетону из-за проблем в результатах тестирования на коронавирус. Незадолго до старта Игр-2022 было принято решение заменить Трегубова Рукосуевым, победителем юношеской Олимпиады 2016 года.

"Можно сказать, что я здесь буду выступать не только за себя, но и за Никиту, - заметил Рукосуев. - Я думаю, он бы здесь выступил достойно. Поэтому я не имею права подводить здесь ни его, ни тренерский штаб, ни команду в целом. Я должен свои заезды проехать внимательно, ровно и очень быстро".

"Когда я приехал сюда, Никита мне написал: "Если что нужно - обращайся, чем могу, помогу". Поэтому я в любой момент могу воспользоваться его помощью", - добавил собеседник ТАСС.

Отбор в основной состав команды проходил в октябре во время тестовых заездов на пекинской трассе. Рукосуев тогда уступил третью квоту Владиславу Семенову, который также, как и Трегубов не поехал в итоге на Олимпиаду. Семенова в составе на Игры заменил Даниил Романов.

"Когда меня не включили в список тех, кто будет заявлен на Кубок мира, то был в шоке. Очень расстроился тому, что останусь без Олимпиады, и не видел в себе сил дальше кататься в сезоне, когда все мои цели и планы оказались свернуты. Но потом пришел в себя и начал выступать и отбираться через соревнования рангом ниже, чем Кубок мира. И пусть я там выигрывал или становился призером, всего же очков не хватало для внутреннего отбора", - заключил Рукосуев, показавший на чемпионате мира 2021 года в германском Альтенберге пятый результат.