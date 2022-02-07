Канадская хоккеистка рассказала, что врач команды заверил их в безопасности игры в масках

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Канадские хоккеистки вышли на матч олимпийского турнира против сборной России в медицинских масках, так как их доктор заверил, что это безопасно для здоровья. Об этом журналистам после игры рассказала защитник сборной Канады Эрин Амброуз.

В понедельник сборная России проиграла команде Канады (1:6) в матче группового этапа олимпийского турнира. Начало игры было перенесено на час, так как результаты тестов игроков на коронавирус не были получены своевременно. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в масках.

"Мы делаем все для сохранности здоровья. Наш доктор подтвердил, что играть в масках безопасно, мы довольны решением выйти в них на лед. Мы счастливы, что смогли выиграть матч. Мы долгое время тренировались во время пандемии играть в масках, поэтому для нас это было несложно", - сказала Амброуз.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.