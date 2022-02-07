Сорокина не ожидала, что российским хоккеисткам придется играть в медицинских масках

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Вратарь женской сборной России по хоккею Мария Сорокина не ожидала, что матч группового раунда на Олимпиаде в Пекине против канадок придется играть в медицинских масках. Об этом она рассказала журналистам.

В понедельник сборная России проиграла команде Канады (1:6) в матче группового этапа олимпийского турнира. Начало игры было перенесено на час, так как результаты тестов игроков на коронавирус не были получены своевременно. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в них.

"Я думаю, все в одинаковых условиях - и нам, и канадкам было тяжело, - сказала Сорокина. - Тут нужно пообщаться с квалифицированными специалистами, с медициной - не вредно ли для здоровья кислородное голодание. Может быть, это просто угрожало здоровью всех спортсменок. Естественно не хватало [воздуха], хотелось побольше его забрать".

"Немного было неожиданно, когда приняли такое решение (играть в масках - прим. ТАСС), мы готовы были в принципе при любых условиях выходить и играть. Тесты [на коронавирус] у нас были как положено, штатно - мы сдаем два раза в день. Сегодня пришли, размялись, были готовы к игре, канадки тоже размялись - они без масок выходили на раскатку, и потом мы вышли на игру, не зная об их решении не выходить. Буквально в течение нескольких минут стало ясно, что что-то идет не так", - добавила спортсменка.

В следующем матче олимпийского турнира россиянки 8 февраля сыграют с командой Финляндии. Канадки в этот же день встретятся со сборной США.