Польский футбольный союз не испытывает проблем с визами для визита в Россию в феврале

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Польский футбольный союз (PZPN) не испытывает проблем в вопросе получения виз для визита главного тренера сборной страны Чеслава Михневича в Россию в конце февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе PZPN.

Чеслав Михневич стал главным тренером сборной Польши 31 января, сменив на этом посту португальца Паулу Соузу, который расторг контракт с PZPN в декабре прошлого года. После назначения на новую должность 51-летний специалист заявил о планах по посещению трех матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги в конце февраля - "Химки" - "Динамо", "Спартак" - ЦСКА и "Краснодар" - "Локомотив" (за "Динамо", "Краснодар" и "Локомотив" выступают польские игроки Себастьян Шиманьский, Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус соответственно). 1 февраля в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) ТАСС заявили о готовности помочь Михневичу "в получении визы и билетов на матчи, которые хочет посетить тренер"; в тот же день польская сторона отметила, что обращение в РФС намечено на ближайшее время.

"В конце февраля наш тренер хотел бы посетить Россию, сейчас мы занимаемся организацией поездки. С ним может полететь один из его помощников, но окончательное решение об этом еще не принято. У Польского футбольного союза нет проблем с получением российских виз. Российский футбольный союз оказывает всю необходимую поддержку и помощь", - сообщили ТАСС в пресс-службе PZPN.

Польская команда является соперником сборной России по полуфиналу стыкового турнира за выход на чемпионат мира в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта. Победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Встреча пройдет на поле победителя матча Россия - Польша.

2 февраля пресс-служба РФС сообщила о замене места проведения запланированных на март матчей. Изначально игры 24 и 29 марта должны были пройти в Москве на стадионе "Лужники". В условиях пандемии коронавируса и после консультаций с Роспотребнадзором и другими ведомствами, определяющими порядок проведения массовых мероприятий, а также с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и федерациями футбола Польши, Швеции и Чехии встречи были перенесены на столичный стадион "Динамо".