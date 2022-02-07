Польский футбольный союз заменил место матча в марте на случай победы над сборной России

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Польский футбольный союз (PZPN) заменил место проведения запланированного на 29 марта матча, в этот день сборная страны в случае победы над командой России сыграет в финале плей-офф за право выступить на чемпионате мира - 2022 в Катаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе PZPN.

Польская команда является соперником сборной России по полуфиналу стыкового турнира за выход на чемпионат мира в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта. Победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. 2 февраля Российский футбольный союз, учитывая эпидемиологическую обстановку, связанную с пандемией коронавируса, объявил о переносе ближайших игр с московского стадиона "Лужники" на столичную арену "Динамо".

"Польский футбольный союз ответил согласием на запрос РФС о смене места проведения матча. Во время пандемии вполне нормально, когда происходит замена стадиона. Мы также заменили место проведения потенциального финала плей-офф за право сыграть на чемпионате мира. Эта игра перенесена с Национального стадиона в Варшаве на стадион "Шлёнски" в Хожуве, причина проста - пандемия", - сообщили ТАСС в пресс-службе PZPN, отметив, что на данный момент арена в столице Польши используется в качестве госпиталя.

Также в Польском футбольном союзе отметили, что запросят у Российского футбольного союза максимально возможную квоту билетов для своих болельщиков. Она составит 5% от максимально разрешенной вместимости стадиона "Динамо". Арена в Москве вмещает 26 319 зрителей. Таким образом, игру в марте смогут посетить не более 1 316 польских болельщиков.

Сборная Польши проведет матч на стадионе "Шлёнски" в Хожуве вне зависимости от результата игры с российской национальной командой. Если поляки победят в Москве, то 29 марта сыграют с победителем пары Швеция - Чехия. В случае поражения они в этот же день проведут товарищеский матч с проигравшим в параллельной паре.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Ранее на этот турнир квалифицировались сборные Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Ирана, Южной Кореи, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии и Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве на правах хозяина соревнований.