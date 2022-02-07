{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Лаленкова: лед не позволил сконцентрироваться на технике в забеге на 1 500 м

После половины забегов конькобежка лидирует на дистанции 1 500 м
Евгения Лаленкова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Евгения Лаленкова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Евгения Лаленкова назвала недостаточно хорошим свое время на дистанции 1 500 м и отметила, что качество льда не позволило ей сконцентрироваться на технике.

Лаленкова с результатом 1:55.74 после половины забегов лидирует на дистанции 1 500 м.

"Я не знаю, мне кажется, его [времени] недостаточно. Секунды хорошие, если брать, что это равнинный каток, но это секунды, показанные в декабре в Коломне мной же. Как мы видим по 3 000 м и 5 000 м - все ждали большего результата. Мне не очень понравился последний круг, даже полтора, в техническом плане. Лед очень тяжелый, как только начинаешь отставать, работать невозможно", - сказала она журналистам.

"Техника - это то, на чем мне нужно было сконцентрироваться, как только начала скорость проседать, я начала понимать, что не могу это контролировать. Но понимала, что невозможно перестроиться", - добавила она.

5 февраля Лаленкова с результатом 4 минуты 3,42 секунды стала 10-й на дистанции 3 000 метров.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Роднина прокомментировала инцидент с масками в матче женской сборной России по хоккею
Первые два периода матча между сборными Канады и России все игроки и судьи находились на льду в масках
Читать полностью