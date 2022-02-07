Лаленкова: лед не позволил сконцентрироваться на технике в забеге на 1 500 м

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Евгения Лаленкова назвала недостаточно хорошим свое время на дистанции 1 500 м и отметила, что качество льда не позволило ей сконцентрироваться на технике.

Лаленкова с результатом 1:55.74 после половины забегов лидирует на дистанции 1 500 м.

"Я не знаю, мне кажется, его [времени] недостаточно. Секунды хорошие, если брать, что это равнинный каток, но это секунды, показанные в декабре в Коломне мной же. Как мы видим по 3 000 м и 5 000 м - все ждали большего результата. Мне не очень понравился последний круг, даже полтора, в техническом плане. Лед очень тяжелый, как только начинаешь отставать, работать невозможно", - сказала она журналистам.

"Техника - это то, на чем мне нужно было сконцентрироваться, как только начала скорость проседать, я начала понимать, что не могу это контролировать. Но понимала, что невозможно перестроиться", - добавила она.

5 февраля Лаленкова с результатом 4 минуты 3,42 секунды стала 10-й на дистанции 3 000 метров.