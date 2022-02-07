Фазель: ситуация в матче Россия - Канада на Олимпиаде послужит уроком организаторам

ПЕКИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ситуация, произошедшая вокруг матча женских сборных России и Канады по хоккею на Олимпийских играх в Пекине, должна стать хорошим уроком для организаторов соревнований. Такое мнение ТАСС по телефону высказал почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

В понедельник сборная России проиграла команде Канады (1:6) в матче группового этапа олимпийского турнира. Начало игры было перенесено на час, так как результаты тестов игроков на коронавирус не были получены своевременно. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в медицинских масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в них.

"Очень странное решение - выйти на лед в масках, - сказал Фазель. - Играть на 100% и выкладываться по полной в маске - это невозможно, - сказал Фазель. - В ней нельзя даже пробежки утренние совершать, а тут олимпийское соревнование. Но это будет хорошим уроком для организаторов в предстоящих матчах, такое не должно повториться, это бессмыслица, а не соревнование".

"Понятно, особая ситуация из-за ковида, понятно, что сборная Канады явно сильнее и могла позволить себе такое (отказаться выходить на лед - прим. ТАСС). Но впредь надо этого избегать, в том числе и на мужских матчах. Я был очень удивлен тем, что увидел", - добавил он.