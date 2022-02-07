Шибанова: российские хоккеистки не знали о новых правилах тестирования на коронавирус

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Хоккеисткам сборной России не сообщали о том, что правила регламента были изменены, а спортсменкам перед дневными матчами необходимо сдавать тесты на коронавирус в пять утра. Об этом журналистам сообщила защитник сборной России Анна Шибанова.

В понедельник сборная России проиграла команде Канады (1:6) в матче группового этапа олимпийского турнира. Начало игры было перенесено на час, так как результаты тестов игроков на коронавирус не были получены своевременно. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. Позже стало известно, что тесты обеих команд были готовы во втором перерыве и показали отрицательные результаты, после чего Международная федерация хоккея предложила сборным провести третий период без масок. Сборная России и судьи предпочли выйти на лед без масок, канадские хоккеистки доигрывали встречу в масках.

"Проблема в том, что наши результаты ПЦР-теста, который мы сдавали с утра, не были готовы к игре, а у канадок они были готовы, поэтому они попросили выйти нас в масках. Мы могли отказаться, поэтому было решено сыграть в масках до того, как придут наши ПЦР-тесты. Они пришли после второго периода, показали у всех нас отрицательные результаты, и нам было разрешено снять маски, канадки приняли решение играть дальше. Не очень приятное чувство, воздуха не хватает, оттягиваешь маску, чтобы подышать, но ничего - все были в равных условиях. Канадки вообще доиграли в масках", - сказала Шибанова.

"Китайская лаборатория была не готова предоставить наши ПЦР-тесты. Мы утром все сдали нормально, поехали на игру. Мы не знали о сдаче теста в пять утра. Как вы представляете - мы сыграли в девять вечера, в полночь закончили, в час ночи приехали в деревню, а в пять нужно сдать тест? Никто нам не говорил, мы утром сдаем максимально рано ПЦР-тесты и про изменение правил мы ничего не знаем", - добавила хоккеистка.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.