Роднина прокомментировала инцидент с масками в матче женской сборной России по хоккею

ТАСС, 7 февраля. Каждая команда на Играх в Пекине беспокоится о здоровье своих спортсменов, поэтому не стоит считать, что историю с коронавирусом довели до предела после того, как хоккеистки России и Канады провели матч в медицинских масках. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

В понедельник сборная России проиграла команде Канады (1:6) в матче группового этапа олимпийского турнира. Начало игры было перенесено на час, так как результаты тестов игроков на коронавирус не были получены своевременно. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках, на третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в них.

"Мне не кажется, что история с коронавирусом на Олимпиаде доведена до предела, - сказала Роднина. - Это общие требования для всех, наверное, сборные беспокоятся о своем здоровье, всегда есть опасения. Ни у кого нет понимания, как нужно действовать в этой ситуации. Надо вовремя проследить, как сдаются тесты, организаторы занимаются тестами - а мы должны перепроверить, пришли они или нет, там большой штаб руководства командой".

После матча в Федерации хоккея России заявили, что матч прошел в соответствии с регламентом Международной федерации хоккея.

В следующем матче олимпийского турнира россиянки 8 февраля сыграют с командой Финляндии. Канадки в этот же день встретятся со сборной США.