Немецкая биатлонистка Херрман стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Немецкая биатлонистка Дениз Херрман завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в индивидуальной гонке на 15 км.
Херрман показала результат 44 минуты 12,7 секунды, допустив один промах. Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше (отставание - 9,4 секунды; один промах), третьей - норвежка Марте Рёйселанн (+15,3; 2).
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Швеция
|3
|0
|0
|3
|2
|Россия
|2
|2
|2
|6
|3
|Нидерланды
|2
|1
|1
|4
|4
|Германия
|2
|1
|0
|3
|5
|Норвегия
|2
|0
|2
|4
|6
|Канада
|1
|1
|2
|4
|6
|Япония
|1
|1
|2
|4
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|9
|Словения
|1
|0
|1
|2
|9
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|9
|Швейцария
|1
|0
|1
|2
|12
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|13
|Италия
|0
|3
|1
|4
|14
|США
|0
|3
|0
|3
|14
|Франция
|0
|3
|0
|3
|16
|Австрия
|0
|2
|2
|4
|17
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|17
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|17
|Польша
|0
|0
|1
|1