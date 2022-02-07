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Олимпиада-2022 в Пекине

Немецкая биатлонистка Херрман стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке

Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше, третье - норвежка Марте Рёйселанн
Дениз Херрман AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Описание
Дениз Херрман
© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Немецкая биатлонистка Дениз Херрман завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в индивидуальной гонке на 15 км.

Херрман показала результат 44 минуты 12,7 секунды, допустив один промах. Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше (отставание - 9,4 секунды; один промах), третьей - норвежка Марте Рёйселанн (+15,3; 2).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швеция3003
2Россия2226
3Нидерланды2114
4Германия2103
5Норвегия2024
6Канада1124
6Япония1124
8Китай1102
9Словения1012
9Австралия1012
9Швейцария1012
12Новая Зеландия1001
13Италия0314
14США0303
14Франция0303
16Австрия0224
17Венгрия0011
17Финляндия0011
17Польша0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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