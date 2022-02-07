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Олимпиада-2022 в Пекине

Путин поздравил российских фигуристов с победой в командных соревнованиях на Олимпиаде

По словам президента, спортсмены подарили незабываемые минуты радости и торжества своим близким, наставникам и многочисленным болельщикам

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил Марка Кондратюка, Камилу Валиеву, Анастасию Мишину, Александра Галлямова, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с победой в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Примите поздравления с красивой, убедительной победой на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине. В командных соревнованиях по фигурному катанию на коньках вы блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали высочайшее мастерство, собранность и волю, стремление бороться до конца и побеждать", - говорится в сообщении.

По словам Путина, российские спортсмены подарили незабываемые минуты радости и торжества своим близким, наставникам и многочисленным болельщикам. Он пожелал фигуристам здоровья и новых успехов на олимпийском льду.

В понедельник сборная Россия выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии. В мужском одиночном катании команду представлял Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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