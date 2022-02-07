В красноярском ХК "Бирюса" заявили, что гордятся 17-летней Гредзен, выступающей в Пекине

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Вратарь женской сборной России по хоккею с шайбой Дарья Гредзен, выступающая за красноярскую "Бирюсу", является талантом и команда гордится тем, что она выступает в составе национальной сборной на Играх в Пекине. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор красноярского хоккейного клуба "Сокол" (женская команда "Бирюса" входит в структуру клуба - прим. ТАСС) Денис Луговик.

В матче с командой США россиянка вышла на лед в третьем периоде и успела отразить 19 бросков, не пропустив ни одной шайбы. Матч с командой Канады (1:6) в понедельник Гредзен начала основным голкипером, но была заменена после четырех пропущенных шайб.

"Что касается сегодняшнего матча против грозной сборной Канады, на мой взгляд, только первая из четырех пропущенных шайб, где Дарья могла выручить. По другим вопросов нет. Когда идет по три добивания с пятака, здесь у вратаря практически нет шансов. В остальном вопросов нет. Мы гордимся, что в составе "Бирюсы" играет такой талант", - сообщил Луговик, добавив, что 17-летняя хоккеистка "здорово сыграла против американок".

Сборная России набрала три очка после трех матчей олимпийского турнира и занимает третье место в группе А. Канадки с девятью очками возглавляют турнирную таблицу. Женский олимпийский хоккейный турнир завершится 17 февраля.