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Олимпиада-2022 в Пекине

Биатлонистка Нигматуллина извинилась за плохое выступление в гонке на 15 км на Олимпиаде

Россиянка допустила десять промахов на четырех огневых рубежах
Ульяна Нигматуллина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ульяна Нигматуллина
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина извинилась перед болельщиками за свой результат в индивидуальной гонке на дистанции 15 км на Олимпиаде. Соревнования проходят в Чжанцзякоу.

Россиянка не смогла закрыть мишени 10 раз (один промах на первом огневом рубеже, два - на втором, три - на третьем и четыре - на последнем).

"Извиняюсь", - сказала Нигматуллина журналистам.

Первое место заняла немка Дениз Херрман с результатом 44 минуты 12,7 секунды, допустив один промах. Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше (отставание - 9,4 секунды; один промах), третьей - норвежка Марте Рёйселанн (+15,3; 2).

Нигматуллиной 27 лет, в прошлом сезоне она дважды побеждала на этапах Кубка мира в составе эстафетных команд.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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