Анфиса Резцова считает, что у дочери будут шансы на олимпийские медали в следующих гонках

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Кристина Резцова сможет побороться за медали на Олимпиаде в Пекине в следующих гонках. Такое мнение ТАСС высказала ее мать, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

Резцова стала лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, показав девятый результат, она уступила победительнице Дениз Херрман из Германии 1 минуту и 13,1 секунды и допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Светлана Миронова показала 23-й результат (+3.46,6; 3), Евгения Буртасова - 77-й (+9.07,6; 6), Ульяна Нигматуллина - 78-й (+9.29,4; 10).

"Нет особого расстройства от результата Кристины, чуть-чуть совсем. На один промах меньше - осталось бы 13 секунд, и, конечно, она была бы в призах, но биатлон есть биатлон, так случилось. Но все равно она молодец, она боролась. Конечно, она сама переживала, думаю, что последний круг шла с мыслями о лишнем промахе, обидно немного, но впереди еще другие гонки", - сказала Резцова.

"Ничего не могу сказать о результатах других. Это надо спрашивать у [старшего тренера женской сборной России Михаила] Шашилова. Я задавалась вопросом еще после летней подготовки, почему они не выступали на летнем первенстве на лыжероллерах. Что-то не видим хороших выступлений, не могу осуждать команду", - добавила собеседница агентства.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.