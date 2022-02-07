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Олимпиада-2022 в Пекине

Опоздали с тестами. Почему российские и канадские хоккеистки играли в медицинских масках

В понедельник сборная России уступила команде Канады в матче группового этапа Олимпиады, первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках
Нападающий сборной Канады Брианна Дженнер и форвард команды России Полина Лучникова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Нападающий сборной Канады Брианна Дженнер и форвард команды России Полина Лучникова
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Скандалом запомнится матч женского олимпийского хоккейного турнира между сборными России и Канады. Начало самой игры было отложено, как позже выяснится, из-за не пришедших вовремя результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, которые обе команды сдали заблаговременно.

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Этот матч по сути ничего не решал в расстановке команд на групповой стадии, поскольку, согласно регламенту, оба соперника попадали в плей-офф, выступая в группе сильнейших. Стартовое вбрасывание должно было состояться в 12:10 по местному времени, однако к этому моменту на льду были только хоккеистки российской команды.

Как оказалось, канадки отказывались выходить на лед. Позже подопечные Евгения Бобарико ушли в раздевалку, а по арене было объявлено о переносе начала матча на один час.

Команды все же вышли на лед, однако все хоккеистки были в медицинских масках, что вызвало удивление в том числе и у хоккейных экспертов. "Хоккей - очень интенсивная игра, маски мешают, в них тяжело дышать, - сказал ТАСС бывший главный тренер мужской сборной России Владимир Плющев. - Организм не получает в должной мере кислород, который необходим. Маски иногда используются в тренировках для создания определенных трудностей, что заставляет организм работать на максимальных оборотах. Но это тренировка, а не игра".

Масочный режим канадок

Сам результат матча к этому моменту уже почти никого не интересовал. Очевидно, что класс канадок гораздо выше, что и отразилось в итогом счете - 6:1. Однако стоит отметить, что ранее канадки гораздо крупнее обыграли сборные Швейцарии (12:1) и Финляндии (11:1).

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Во время же игры специалисты и журналисты пытались разобраться, как организаторы такое допустили. По сообщению "Матч ТВ", причина была в том, что Международная федерация хоккея (IIHF) в одностороннем порядке изменила ковид-регламент, обязав команды, которые на Олимпиаде играют в первой половине дня, сдавать тесты не в восемь, а в пять часов утра.

После матча Бобарико своим ответом дал понять, что никто им про возможные изменения в регламент не говорил и ничего не объяснял. "У нас никакой информации [по решению IIHF об изменении регламента] нет. Мы вчера вечером сдали [тесты на коронавирус], с утра сдали, спокойно поехали на игру, а дальше уже пусть комментируют более квалифицированные люди. В восемь утра сдавали тесты", - сказал он.

При этом начиная с третьего периода российские хоккеистки играли уже без масок. Канадки же решили их не снимать.

"Мы делаем все для сохранности здоровья. Наш доктор подтвердил, что играть в масках безопасно, мы довольны решением выйти в них на лед. Мы счастливы, что смогли выиграть матч. Мы долгое время тренировались во время пандемии играть в масках, поэтому для нас это было несложно", - сказала после игры защитник канадок Эрин Амброуз.

"К россиянкам вопросов нет, тесты были сданы вовремя"

По окончании матча ситуацию прояснили президент IIHF Люк Тардиф, а также Федерация хоккея России (ФХР). Оба ответа схожи и они вынуждают задаваться вопросами к оргкомитету, который в том числе контролирует работу по анализу ПЦР-тестов спортсменов. По словам Тардифа, вопросов к российской команде нет - тесты она сдала вовремя.

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"Тест был сделан к восьми утра по местному времени, но результаты пришли поздно, команды для обеспечения максимальной гарантии безопасности согласились играть в масках. Результаты тестов пришли в конце второго периода, поэтому игроки сняли маски. Все результаты - отрицательные", - рассказал ТАСС Тардиф.

"Мы тесно сотрудничаем с органами здравоохранения по графику, соответствующему нашим соревнованиям, чтобы убедиться, что это не повторится", - добавил президент IIHF.

ФХР в своем заявлении также сообщила, что к назначенному времени начала матча результаты тестов игроков не поступили. Решение о переносе игры принимал присутствовавший на матче Тардиф, который довел его до представителей обеих сборных. Российские хоккеистки вышли на лед потому, что узнали о переносе начала матча позже соперниц.

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Россиянки и судьи встречи вышли на лед в третьем периоде уже без масок, поскольку результаты тестов поступили в течение второго периода, согласившись на предложение IIHF. Канадки же доиграли встречу в масках. Опоздание организаторов с тестами привело к тому, что заявленную на матч у сборной Канады хоккеистку Эмили Кларк пришлось убирать из состава во время разминки из-за сомнительного результата теста.

Заключительный матч на групповом этапе сборная России проведет во вторник против команды Финляндии. В понедельник стало известно, что положительный результат оказался сразу у трех игроков: Виктории Кулишовой, Ангелины Гончаренко и Елены Дергачевой, у которой ранее был сомнительный тест.

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