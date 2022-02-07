Опоздали с тестами. Почему российские и канадские хоккеистки играли в медицинских масках

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Скандалом запомнится матч женского олимпийского хоккейного турнира между сборными России и Канады. Начало самой игры было отложено, как позже выяснится, из-за не пришедших вовремя результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, которые обе команды сдали заблаговременно.
Этот матч по сути ничего не решал в расстановке команд на групповой стадии, поскольку, согласно регламенту, оба соперника попадали в плей-офф, выступая в группе сильнейших. Стартовое вбрасывание должно было состояться в 12:10 по местному времени, однако к этому моменту на льду были только хоккеистки российской команды.
Как оказалось, канадки отказывались выходить на лед. Позже подопечные Евгения Бобарико ушли в раздевалку, а по арене было объявлено о переносе начала матча на один час.
Команды все же вышли на лед, однако все хоккеистки были в медицинских масках, что вызвало удивление в том числе и у хоккейных экспертов. "Хоккей - очень интенсивная игра, маски мешают, в них тяжело дышать, - сказал ТАСС бывший главный тренер мужской сборной России Владимир Плющев. - Организм не получает в должной мере кислород, который необходим. Маски иногда используются в тренировках для создания определенных трудностей, что заставляет организм работать на максимальных оборотах. Но это тренировка, а не игра".
Масочный режим канадок
Сам результат матча к этому моменту уже почти никого не интересовал. Очевидно, что класс канадок гораздо выше, что и отразилось в итогом счете - 6:1. Однако стоит отметить, что ранее канадки гораздо крупнее обыграли сборные Швейцарии (12:1) и Финляндии (11:1).
Во время же игры специалисты и журналисты пытались разобраться, как организаторы такое допустили. По сообщению "Матч ТВ", причина была в том, что Международная федерация хоккея (IIHF) в одностороннем порядке изменила ковид-регламент, обязав команды, которые на Олимпиаде играют в первой половине дня, сдавать тесты не в восемь, а в пять часов утра.
После матча Бобарико своим ответом дал понять, что никто им про возможные изменения в регламент не говорил и ничего не объяснял. "У нас никакой информации [по решению IIHF об изменении регламента] нет. Мы вчера вечером сдали [тесты на коронавирус], с утра сдали, спокойно поехали на игру, а дальше уже пусть комментируют более квалифицированные люди. В восемь утра сдавали тесты", - сказал он.
При этом начиная с третьего периода российские хоккеистки играли уже без масок. Канадки же решили их не снимать.
"Мы делаем все для сохранности здоровья. Наш доктор подтвердил, что играть в масках безопасно, мы довольны решением выйти в них на лед. Мы счастливы, что смогли выиграть матч. Мы долгое время тренировались во время пандемии играть в масках, поэтому для нас это было несложно", - сказала после игры защитник канадок Эрин Амброуз.
"К россиянкам вопросов нет, тесты были сданы вовремя"
По окончании матча ситуацию прояснили президент IIHF Люк Тардиф, а также Федерация хоккея России (ФХР). Оба ответа схожи и они вынуждают задаваться вопросами к оргкомитету, который в том числе контролирует работу по анализу ПЦР-тестов спортсменов. По словам Тардифа, вопросов к российской команде нет - тесты она сдала вовремя.
"Тест был сделан к восьми утра по местному времени, но результаты пришли поздно, команды для обеспечения максимальной гарантии безопасности согласились играть в масках. Результаты тестов пришли в конце второго периода, поэтому игроки сняли маски. Все результаты - отрицательные", - рассказал ТАСС Тардиф.
"Мы тесно сотрудничаем с органами здравоохранения по графику, соответствующему нашим соревнованиям, чтобы убедиться, что это не повторится", - добавил президент IIHF.
ФХР в своем заявлении также сообщила, что к назначенному времени начала матча результаты тестов игроков не поступили. Решение о переносе игры принимал присутствовавший на матче Тардиф, который довел его до представителей обеих сборных. Российские хоккеистки вышли на лед потому, что узнали о переносе начала матча позже соперниц.
Россиянки и судьи встречи вышли на лед в третьем периоде уже без масок, поскольку результаты тестов поступили в течение второго периода, согласившись на предложение IIHF. Канадки же доиграли встречу в масках. Опоздание организаторов с тестами привело к тому, что заявленную на матч у сборной Канады хоккеистку Эмили Кларк пришлось убирать из состава во время разминки из-за сомнительного результата теста.
Заключительный матч на групповом этапе сборная России проведет во вторник против команды Финляндии. В понедельник стало известно, что положительный результат оказался сразу у трех игроков: Виктории Кулишовой, Ангелины Гончаренко и Елены Дергачевой, у которой ранее был сомнительный тест.